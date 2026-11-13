Посланники Трампа встретились с Зеленским после переговоров с Путиным

Фото: Офис Президента

12 ноября в аэропорту Дублина Владимир Зеленский встретился со спецпосланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Перед этим американцы провели переговоры с Путиным в Москве

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В ходе встречи стороны обсудили результаты переговоров и дальнейшие шаги по завершению войны. В частности, речь шла о подготовке масштабного обмена военнопленными и участии Европы в последующих переговорах.

Что заявили представители США

Стив Виткофф назвал предыдущую встречу в ОАЭ очень положительной. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен возглавить усилия по прекращению войны.

Виткофф также сообщил, что готовится самый большой обмен пленными. Американская сторона планирует продолжить встречи и приложить усилия для достижения результата.

В свою очередь Джаред Кушнер заявил о прогрессе в переговорах по послевоенной безопасности Украины и всего региона.

Он отметил, что США работают с Зеленским и его командой по плану послевоенного развития Украины. Кушнер также отметил оборонные инновации и потенциал украинского государства.

По его словам, заключить мирное соглашение без участия европейской стороны невозможно. Он отметил, что американская делегация отмечала это во время разговоров с Путиным.

Кушнер также сообщил о основательных и продуктивных переговорах с российским президентом и его командой. По его словам, удалось окончательно согласовать обмен военнопленными, что должно стать важным шагом для возвращения людей домой.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшее время пройдет следующая встреча с участием всех сторон переговорного процесса.

Президент отметил, что во время предварительных переговоров в Абу-Даби удалось добиться прогресса и разблокировать работу трехсторонней встречи. По его словам, это создает предпосылки для дальнейших переговоров.

Отдельно глава государства отметил важность полноценного участия Европы в последующих встречах Украины, США и России. Европейские партнеры должны быть частью переговорной команды и иметь право голоса.

Зеленский также подтвердил подготовку наибольшего обмена военнопленными между Украиной и Россией.

По его словам, возвращение украинских защитников домой станет важным результатом переговорного процесса и большим событием для их семей.

Напомним, по словам Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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