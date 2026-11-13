Число погибших в результате атаки на Одессу возросло до двух, пятеро пострадавших
В Одессе выросло количество жертв российской атаки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Число погибших возросло до двух. Еще пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Медики оказывают раненым необходимую помощь.
Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке.
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