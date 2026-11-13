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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Число погибших возросло до двух. Еще пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают раненым необходимую помощь.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке.