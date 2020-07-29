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29 июля 2020, 15:13 6

Криминальный авторитет из Прикарпатья попал в ДТП на Ровенщине

29 июля 2020, 15:13 6
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Речь идет о бывшем депутате от Партии регионов в Ивано-Франковском горсовете Игоре Халаменде
Речь идет о бывшем депутате от Партии регионов в Ивано-Франковском горсовете Игоре Халаменде
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Игорь Халаменда, более известный как криминальный авторитет по кличке «Бура», наехал на отбойник и опрокинулся в кювет.

Сообщение о происшествии в селе Птича Дубенского района в полицию поступило сегодня, 29 июля, в 09:15 от медиков "скорой", пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа установила, что 50-летний водитель авто "Mercedes-Benz G 500", житель Ивано-Франковска, на закругленном участке дороги не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием внедорожника в кювет.

Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями различных степеней. Сейчас его обследуют медики.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По информации нескольких местных СМИ, за рулем автомобиля находился бизнесмен и бывший депутат Ивано-Франковского горсовета от Партии Регионов Игорь Халаменда - предприниматель из Ивано-Франковска больше известный, как криминальный авторитет по кличке "Бура".

Халаменда уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В частности в 2012 году эксдепутат совершил смертельное автопроисшествие. Тогда, скончалась одна женщина, еще трое – получили травмы. Суд признал мужчину виновным и сначала присудил ему 3 года лишения свободы. Впрочем впоследствии, освободили от основного наказания и назначили испытательный срок – сроком на 2 года.

В 2016 году бежал на своем авто от патрульных полицейских в Ивано-Франковске. После задержания его повезли на освидетельствование в медучреждение. Врачи засвидетельствовали, что Игорь Халаменда находился под действием кокаина. Сам мужчина объяснил это тем, что употреблял лекарственные средства.

В 2017 году криминальный авторитет "Бура” вместе со своими товарищами принимал участие в разборках, которые закончились стрельбой в центре Франковска.

Напомним, вчера на Львовщине автобус с'ехал в кювет, пострадали семь пассажиров.

криминал ДТП Ивано-Франковск полиция Партия регионов депутат горсовет Ровно авария
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