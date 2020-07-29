В Виннице задержали преступников, которые взрывали и грабили банкоматы
Утром 29 июля в Виннице при попытке подрыва банкомата полицейские задержали злоумышленников, которые взрывали и грабили банкоматы по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
По данным следствия, задержанные двое жителей Донецкой области, они причастны к совершению аналогичных преступлений.
Также они ранее привлекались к уголовной ответственности.
С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле "Ауди", задержали недалеко от места совершения преступления", - говорится в сообщении.
Полиция провела обыски по месту жительства подрывников, им может грозить до 10 лет заключения.
Напомним, 6 июля на Винничине неизвестные подорвали банкомат и украли около миллиона гривен
20 июля в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкома, инцидент произошел ночью в центре города, полиция открыла два уголовных дела.