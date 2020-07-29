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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 12:53 8

В Виннице задержали преступников, которые взрывали и грабили банкоматы

29 июля 2020, 12:53 8
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Их задержали "на горячем" во время очередного ограбления
Их задержали "на горячем" во время очередного ограбления
Фото: Нацполиция
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Утром 29 июля в Виннице при попытке подрыва банкомата полицейские задержали злоумышленников, которые взрывали и грабили банкоматы по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанные двое жителей Донецкой области, они причастны к совершению аналогичных преступлений.

Также они ранее привлекались к уголовной ответственности.

С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле "Ауди", задержали недалеко от места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Полиция провела обыски по месту жительства подрывников, им может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, 6 июля на Винничине неизвестные подорвали банкомат и украли около миллиона гривен

20 июля в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкома, инцидент произошел ночью в центре города, полиция открыла два уголовных дела.

Украина полиция Винница преступление банкомат взрыв
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