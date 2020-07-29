Патрульные с радарами будут проверять скорость на улицах Тернополя

Ранее радары использовали только на дорогах государственного значения

Ранее радары использовали только на дорогах государственного значения

Фото: Нацполиция

В Тернополе для предотвращения аварийости патрульные будут измерять скорость автомобилей на улицах города.

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции области Богдан Шевчук, передает RegioNews.

По его словам, экипажи с радарами будут выезжать на улицы практического ежедневно.

У нас подвижные наряды, то есть они могут стоять некоторое время на одном месте, а потом переехать на другое. Видим, что это работает превентивно. Люди снижают скорость или не едут по этой дороге", - сказал Шевчук.

Он отметил, что средства для измерения скорости используются также на дорогах государственного значения в сторону Хмельницкого, Львова, Черновцов и Киева.

По материалам, то нарушений становиться больше. Но аварийность в области уменьшилась, в частности во время карантина. То есть у нас снизился уровень аварийности как с погибшими, так с пострадавшими. И уменьшилось общее количество ДТП", - добавил Шевчук.

Напомним, с 24 июляполиция начала профилактические проверки на дорогах по всей Украине, количество патрулей на дорогах существенно возрастет.