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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 16:16 46

У "Дворца Украина" в центре Киева взорвался автомобиль

22 июля 2020, 16:16 46
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Во время происшествия никто не пострадал
Во время происшествия никто не пострадал
Фото: 24 канал
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22 июля в центре столицы возле "Дворца Украина" взорвался и сгорел автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Александр Демченко, передает RegioNews.

Он также опубликовал видео инцидента. На место происшествия приехали правоохранители, они изучают видеозаписи из камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

По словам главы нацполиции Киева Андрея Крищенко, загорелся автомобиль БМВ Х5 на улице Большой Васильковской в ​​Голосеевском районе.

Сейчас на месте работают полицейские. У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - сказал он.

Как сообщает Telegram-канал "Украина Online", владелец автомобиля - предприниматель Свитлин Евтимов, он занимается торговлей одежды.

Он заявил, что зашел в магазин, и позже увидел, как неизвестный подбежал к машине, поджег и ее и убежал. Мужчина говорит, что раньше ему приходили угрозы.

Впоследствии огонь перекинулся на авто, которое стояло впереди.

Напомним, 21 июля в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.

После этого, волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Сообщают о "минировании" в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Киев пожар взрыв полиция ГСЧС авто
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