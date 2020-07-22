В Ровенской области подожгли дом председателя районного совета
Ночью 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета Ровенской области Сергея Ткачука.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, передает RegioNews.
По данным полиции, на момент поджога в доме находились 52-летний председатель райсовета, его жена и дочь, никто не пострадал.
Огонь повредил второй и первый этажи здания, уничтожил имущество. Правоохранители с места происшествия изъяли две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одну - разбитую", - говорится в сообщении.
Поскольку Ткачук является председателем Костопольской районной организации партии "Батькивщина", в партии связали поджог с политической деятельностью потерпевшего, и заявили о политическом давлении.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.
Напомним, 16 июля в Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса".