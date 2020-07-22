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22 июля 2020, 21:31 1

На Днепропетровщине разоблачили еще один полицейский участок, в котором пытали людей

22 июля 2020, 21:31 1
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Трое стражей порядка "выбивали" из потерпевшего признание в умышленном убийстве
Трое стражей порядка "выбивали" из потерпевшего признание в умышленном убийстве
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Следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении власти, сопровшемся насилием начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствием установлено, что в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боевого припаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился неподалеку от места происшествия.

В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию, и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.

Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, чем вызвали многочисленные травмы, которые по заключению судебно-медицинской экспертизы являются телесными повреждениями средней степени тяжести.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в июне в городе Павлоград Днепропетровской области работники Нацполіції, ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку, которое организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

Днепропетровская область Желтые Воды полиция уголовное дело ГБР
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