Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Логистическое предприятие подверглось ударам уже в третий раз. В результате атаки повреждено оборудование.

На территории предприятия возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Предварительно, пострадавших нет. На месте продолжают работу все соответствующие службы.

Напомним, утром 9 ноября вражеский беспилотник атаковал транспорт энергетиков в Сумах. Пострадали три работника.