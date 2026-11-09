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09 листопада 2026, 10:50

ВАКС вимагає доставити Коломойського до суду: конвой двічі відмовлявся

09 листопада 2026, 10:50
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Фото: ЦПК
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав працівників слідчого ізолятора доставити бізнесмена Ігоря Коломойського на судове засідання для особистої участі

Про це повідомила пресслужба ЦПК, передає RegioNews.

Зазначається, що представники СІЗО звернулися до ВАКС із клопотанням про проведення закритого судового засідання або участь Коломойського в режимі відеоконференції.

Однак прокурор та сторона захисту заперечили проти таких пропозицій. Вони вважають, що причини відмови в доставленні бізнесмена до суду є неконкретизованими та необґрунтованими.

У зв'язку з цим суд зобов'язав працівників СІЗО забезпечити особисту присутність Коломойського на засіданні.

Раніше конвой уже двічі відмовлявся привозити його до суду, посилаючись на загрозу життю та здоров'ю.

Коломойського мають доставити до Вищого антикорупційного суду сьогодні, 9 листопада, об 11:00.

Справи Коломойського: від підозр до судових рішень

2 вересня 2024 року Коломойському були вручені підозри за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. Пізніше він отримав ще дві підозри щодо виведення з "ПриватБанку" 15 млрд грн.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив Коломойському тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня 2025 року. Згодом суд залишив його під вартою ще на два місяці, до 25 квітня, зменшивши заставу до 2,4 млрд грн.

Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду закрив провадження НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.

Чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського було несподівано скасоване – офіційною причиною назвали хворобу судді, хоча жодних подробиць про стан здоров'я не розголошували.

8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Пізніше він опублукував допис, у якому зазначив, що КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому.

У січні 2026 року він не прибув на засідання ТСК, присвячене правопорушенням у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Усе через загрозу замаху на його життя, яке планувалося на момент його транспортування на засідання.

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