На Буковине псевдоработодатель похитил у женщины все хранения
41-летняя жительница Буковины стала жертвой аферистов, когда искала работу. Оказалось, что трудоустройство было аферой
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Женщина хотела найти в Интернете дополнительный заработок. Она доверилась псевдоработодателю и перечислила на счет 30 тысяч гривен. В результате оказалось, что она стала жертвой мошенничества.
Правоохранителя призывают:
- для поиска работы используйте официальные ресурсы;
- не обольщайтесь на выгодные условия онлайн-заработков (обещания высоких прибылей, быстрого карьерного роста, требования вкладывать собственные средства для "старта" – признаки мошенничества);
- проверяйте "работодателей" через поисковые запросы в интернете, ознакомьтесь с отзывами граждан;
- ни в коем случае не переводите средства на неизвестные счета.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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