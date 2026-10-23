На Буковине псевдоработодатель похитил у женщины все хранения

Фото: Национальная полиция

41-летняя жительница Буковины стала жертвой аферистов, когда искала работу. Оказалось, что трудоустройство было аферой

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Женщина хотела найти в Интернете дополнительный заработок. Она доверилась псевдоработодателю и перечислила на счет 30 тысяч гривен. В результате оказалось, что она стала жертвой мошенничества.

Правоохранителя призывают:

для поиска работы используйте официальные ресурсы;

не обольщайтесь на выгодные условия онлайн-заработков (обещания высоких прибылей, быстрого карьерного роста, требования вкладывать собственные средства для "старта" – признаки мошенничества);

проверяйте "работодателей" через поисковые запросы в интернете, ознакомьтесь с отзывами граждан;

ни в коем случае не переводите средства на неизвестные счета.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.