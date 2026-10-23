В Харькове из-за российского удара пострадали две женщины

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В Харькове в результате российского удара по Основянскому району 23 октября пострадали две женщины в возрасте 46 и 37 лет. Они получили острую реакцию на стресс, медики оказали им помощь

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

В результате атаки поврежден фасад здания гражданского предприятия и четыре автомобиля.

По его словам, после удара на месте атаки загорелся автомобиль. Экстренные службы работали в усиленном режиме и ликвидировали последствия обстрелов.

Обстоятельства российской атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть враждебных БПЛА достигла целей. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе Ковпаковского района.