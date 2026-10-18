США вновь обмениваются разведданными с Украиной

Фото: Офис Президента

США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва, который длился "определенный период времени"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC, передает RegioNews.

Украинский президент также выразил надежду, что переговоры с США могут пройти уже на этой неделе.

В то же время, агентство не привело подробностей относительно возобновления обмена разведывательной информацией.

Напомним, на прошлой неделе бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

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