Трамп сближается с Путиным, Европа сомневается: что делать Украине

Политика прагматична к цинизму. Геополитика – и подавно. Мы далеко не первые жертвы наивной веры в то, что миром правят принципы и ценности, а не интересы

Политика прагматична к цинизму. Геополитика – и подавно. Мы далеко не первые жертвы наивной веры в то, что миром правят принципы и ценности, а не интересы

Иллюстрация: ИИ

Бывшие вьетнамские, тайваньские, афганские или курдские союзники Соединенных Штатов могли бы многое рассказать украинцам об "американской верности". Кстати, корейские – тоже.

Когда первый президент Республики Корея Ли Сын Ман отказался заключать перемирие с коммунистическим режимом Ким Ир Сена, американцы сделали это без согласия своих корейских союзников.

Поэтому не стоит рвать на себе рубаху и перекладывать всю ответственность за наши проблемы на Трампа. Он, вероятно, один из самых отвратительных американских президентов, но точно не уникален в своем цинизме. Нужно учить историю, усваивать её уроки и воспринимать этот мир таким, какой он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть.

Трамп просто хочет вести бизнес с Путиным. Просто потому, что Россия гораздо богаче Украины. А Путин контролирует Россию и ее активы намного лучше, чем Зеленский – Украину. Это может не нравиться. Это может вызывать отвращение или раздражение. Это можно называть "кровавым бизнесом" (чем он и является). Но ничего не меняет. Нам нужно исходить из того, что Америке Трампа выгоднее иметь дело с путинской Россией, а не с Украиной Зеленского. Нравится нам это или нет.

Отказ Трампа помогать Украине выжить ставит ребром вопрос о способности Европы самостоятельно противостоять российской агрессии. Ведь отныне российско-украинскую войну можно по праву назвать европейской. Если, конечно, Европа – это реальность, а не красивая иллюзия, за которой скрываются 27 национальных эгоизмов плюс брюссельская бюрократия.

Если Европа проиграет Путину в Украине (и потеряет Украину), она проиграет ему все. Если блок с полумиллиардным населением, ВВП в 22,5 триллиона долларов и множеством торжественных клятв в верности международному праву и ценностям демократии не сможет остановить украинскими руками орду, население которой более чем втрое меньше, а ВВП – в десять раз меньше, чем у ЕС, то тем более он не сможет противостоять ей собственными силами.

Ничто и никто не мешает Европе победить Путина в Украине. Ведь у Европы есть ресурсы, а у нас – желание отстоять свое право на существование. Разумеется, если Европа – это реальность, а не просто красивый миф, за которым скрываются 27 национальных эгоизмов и импотентная брюссельская бюрократия. По отдельности странам – членам ЕС гораздо выгоднее пойти по стопам Трампа, чем защищать Украину.

История никого ничему не учит: как в 1938-1939 годах "великие державы" пожертвовали Чехословакией, а затем и Польшей, так в 2027 году они могут пожертвовать Украиной. Растущая популярность Марин Ле Пен и ее партии Rassemblement National во Франции, Алисы Вайдель и ее партии Alternative für Deutschland в Германии, а также Найджела Фараджа и его партии Reform UK в Великобритании – сил, которые сегодня входят в число наиболее популярных политических движений в своих странах и открыто заявляют о намерении прекратить помощь Украине, – свидетельствует о том, что предательство Украины не просто страшилка, а реальная перспектива уже в следующем году. По иронии судьбы, европейским националистам выгодно пожертвовать Украиной, чтобы вернуться к business as usual с путинской Россией.

И это момент истины. Если Европа – миф и в этом циничном мире каждый сам за себя, Украине необходимо срочно и коренным образом пересмотреть свою стратегию ведения войны. Вместо общей европейской победы над путинской Россией целью должно стать выживание того, что пока осталось от Украины. Образцом для нас должна стать Испания, на территории которой прошла "репетиция" Второй мировой войны, но большую и разрушительную для Европы войну франкистской Испании удалось "пересидеть". А вот гордая Вторая Речь Посполитая заплатила сполна: во Второй мировой войне погиб каждый пятый поляк, тогда как среди испанцев, потерявших жизнь в водовороте гражданской войны, – около 2%.

Если Европа – миф, зачем нам его защищать? В одиночку, несмотря на весь наш героизм и упорство, мы не одолеем Россию. Просто потому, что современная война – слишком дорогое удовольствие. 155 миллиардов долларов на следующий год (согласно публично озвученным расчетам Зеленского) нам просто негде взять, кроме как у наших европейских партнеров. Точно так же нам негде просить Starlink или ракеты Patriot, кроме как у американцев.

Если европейцы не готовы финансировать нашу войну "столько, сколько потребуется" (as long as it takes), ее нужно завершить до того, как случится катастрофа. А будущие лидеры крупнейших европейских государств открыто заявляют, что предпочтут идти путем Трампа, а не защищать Украину или хотя бы финансировать нашу войну.

Как говорил мудрый Маннергейм, призывая к переговорам со страной-агрессором в конце февраля 1940 года: "Мы не должны позволять огорчению, вызванному суровостью предъявленных [СССР] условий, затуманивать наш рассудок. То, что армия не разбита, пока даёт нам возможность договариваться о мире. Если произойдет военная катастрофа, наши шансы на это будут упущены, а наши силы и без того напряжены до предела".