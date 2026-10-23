Украина вернула из российского плена 270 человек: среди них – 261 военный

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В рамках третьего этапа комбинированного обмена пленными из российского плена освободили 270 украинцев. Домой возвращаются 261 военнослужащий и девять гражданских лиц

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

Среди освобожденных – представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Также домой возвращается спасатель ГСЧС.

Более половины освобожденных защитников попали в плен в 2022 году, в том числе во время обороны Мариуполя. Пятеро из них пережили теракт в Оленовке. Еще девять военных страдают тяжелыми заболеваниями.

Среди освобожденных – 38 офицеров. Часть украинцев находилась в плену с 2018 и 2020 годов. Многие защитники подверглись уголовному преследованию со стороны России и были осуждены по сфабрикованным обвинениям, в том числе к пожизненному заключению.

Домой возвращаются военнослужащие, сражавшиеся на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях, а также защитники Чернобыльской атомной электростанции.

Все освобожденные пройдут медицинское освидетельствование, получат необходимое лечение, финансовую помощь и вещи первой необходимости. Также их ждут реабилитация и реинтеграция после длительного пребывания в неволе.

Кроме того, Координационный штаб поблагодарил Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты за содействие в освобождении украинцев. Отдельно отметили помощь в возвращении 74-летнего учителя английского языка Стивена Габбарда из Изюма, которого Россия незаконно осудила и подвергала пыткам.

Напомним, 19 августа из российского плена вернулись 103 украинских воина . Среди уволенных – защитники, воевавшие в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Впоследствии 24 августа в рамках специального этапа обмена через Белоруссию Украина вернула домой еще 10 военнослужащих.