10:57  23 октября
На Львовщине столкнулись три автомобиля: пострадали двое детей
11:16  23 октября
Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни
12:40  23 октября
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 октября 2026, 15:59

В Киеве изъяли около трех килограммов каннабиса, амфетамин и арсенал оружия

23 октября 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве двоих мужчин подозревают в сбыте каннабиса и амфетамина. Во время обысков правоохранители изъяли около трех килограммов каннабиса, наркотические сладости и электронные сигареты с его содержанием. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 2 млн грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчины продавали наркотики по почте и во время личных встреч. Во время обысков кроме наркотических веществ изъяли средства для их фасовки и упаковки.

У одного из подозреваемых правоохранители также обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, патроны к ним и предмет, внешне похожий на противопехотную мину МОН-90.

Обеим мужчинам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц - по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Одному из них дополнительно инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев наркотики оружие каннабис
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
В Румынии задержан львовянин, подозреваемый в продаже детской порнографии
23 октября 2026, 17:40
Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области
23 октября 2026, 17:20
Похитили миллион долларов и двое часов: в Кировоградской области задержали двух иностранцев
23 октября 2026, 16:59
На Буковине псевдоработодатель похитил у женщины все хранения
23 октября 2026, 16:55
На Прикарпатье столкнулись мотоцикл и автомобиль
23 октября 2026, 16:49
Россияне ударили по жилому дому в Глухове
23 октября 2026, 16:35
В Черкасской области столкнулись два грузовика: 25-летний водитель скончался в больнице
23 октября 2026, 16:21
В Одессе будут судить экс-чиновника из-за вымогательства 36 тысяч гривен за МАФ
23 октября 2026, 15:48
РФ ударила по предприятиям в Чернигове: погиб человек, еще 18 пострадали
23 октября 2026, 15:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »