В Киеве изъяли около трех килограммов каннабиса, амфетамин и арсенал оружия

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве двоих мужчин подозревают в сбыте каннабиса и амфетамина. Во время обысков правоохранители изъяли около трех килограммов каннабиса, наркотические сладости и электронные сигареты с его содержанием. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 2 млн грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчины продавали наркотики по почте и во время личных встреч. Во время обысков кроме наркотических веществ изъяли средства для их фасовки и упаковки.

У одного из подозреваемых правоохранители также обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, патроны к ним и предмет, внешне похожий на противопехотную мину МОН-90.

Обеим мужчинам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц - по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Одному из них дополнительно инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.