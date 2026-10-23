РФ ударила по предприятиям в Чернигове: погиб человек, еще 18 пострадали

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В Чернигове в результате российского удара погиб человек, еще 18 пострадали. Во время атаки повреждения получили два частных предприятия, под завалами могут находиться люди

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент известно о 18 пострадавших в результате вражеского удара. Один человек погиб", – говорится в сообщении.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский отметил, что в результате российского удара одно из предприятий потерпело разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

По данным городского совета, российские войска атаковали территорию Чернигова, под ударом оказались два частных предприятия.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть враждебных БпЛА достигла целей. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе Ковпаковского района.