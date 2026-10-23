Фото: полиция

ДТП произошло 22 октября около 18:45 на трассе вблизи села Вистовичи Самборского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись три автомобиля: Fiat Ducato под управлением 41-летнего львовянина, Volkswagen Caddy, за рулем которого находилась 40-летняя жительница Самборского района, и Chery Amulet под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате ДТП травмировались две пассажирки Volkswagen Caddy – девочки в возрасте 9 и 14 лет. Обоих доставили в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.