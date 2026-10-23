Похитили миллион долларов и двое часов: в Кировоградской области задержали двух иностранцев

Фото: Киевская областная прокуратура

В городе Долинская Кировоградской области двоим иностранцам сообщили о подозрении в краже из квартиры 1 млн. долларов США, 4 120 гривен и двух наручных часов. Мужчин задержали после выхода из дома

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемые получили информацию о том, что в квартире предпринимателя якобы хранятся 5 млн. долларов США. Они разработали план кражи и начали собирать информацию о жилье, семье владельца, наличии охраны, возможных путях проникновения и ухода.

К реализации замысла мужчины предложили присоединиться к двум сотрудникам полиции. С тех пор их действия контролировали правоохранители в рамках негласных следственных действий.

6 октября 2026 подозреваемые приехали в Долинскую. В рамках имитирования обстановки преступления действующие под контролем правоохранительных органов полицейские передали им ключи от квартиры. Владелец квартиры предварительно добровольно предоставил эти ключи.

Около 08:00 мужчины проникли в квартиру и забрали 1 млн долларов США, 4 120 гривен и два наручных часа. Когда они вышли из подъезда, их сразу задержали правоохранители.

Действия мужчин квалифицировали по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц с проникновением в жилье и в условиях военного положения.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Они могут выйти под залог в размере 16 млн. 640 тыс. грн. и 998 тыс. 400 грн. соответственно.

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