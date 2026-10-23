Россияне ударили по жилому дому в Глухове
Днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате попадания загорелись два балкона и комната в пятиэтажном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар, однако иногда они были вынуждены временно приостанавливать работу из-за угрозы повторных ударов.
Напомним, ранее российские войска нанесли удар по Житомирщине .
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