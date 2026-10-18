Словакия и Венгрия не поддерживают новый заем ЕС для Украины на €70 млрд

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Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой предоставить дополнительному €70 млрд помощи на 2027 год. Однако Словакия и Венгрия не поддержат эту инициативу

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает RegioNews.

По словам Фицо, связывать переговоры по будущему бюджету ЕС с финансированием Украины было бы "опасно".

В то же время словацкий премьер отметил, что его страна готова поддерживать Украину в других областях, в частности в образовании, дорожной инфраструктуре и развитии энергетических соединений. Однако Словакия не будет приобщаться к потенциальному новому займу Евросоюза для Украины.

По словам Фицо, такой же позиции придерживается премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Как известно, президент Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой обнаружить еще 70 млрд евро для поддержки Украины.