На Прикарпатье столкнулись мотоцикл и автомобиль
В селе Большой Рожин Косовского района Ивано-Франковской области в результате столкновения мотоцикла с автомобилем травмировались двое 15-летних парней. Мотоциклиста и его пассажира доставили в больницу
Об этом сообщила лаполиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
Сообщение об аварии поступило в полицию 22 октября около 16:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские устанавливают происшествия ДТП.
Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.
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