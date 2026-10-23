На Прикарпатье столкнулись мотоцикл и автомобиль

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В селе Большой Рожин Косовского района Ивано-Франковской области в результате столкновения мотоцикла с автомобилем травмировались двое 15-летних парней. Мотоциклиста и его пассажира доставили в больницу

Об этом сообщила лаполиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение об аварии поступило в полицию 22 октября около 16:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают происшествия ДТП.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.