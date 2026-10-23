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Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни
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23 октября 2026, 11:16

Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни

23 октября 2026, 11:16
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Фото: СБУ
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СБУ задержала на Волыни жительницу Донецка, воевавшую против Украины в составе российских вооруженных формирований. Женщину разоблачили после пересечения границы с Белоруссией

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурантка прибыла в Украину через международный автомобильный пункт пропуска "Доманово". Она планировала обновить украинский загранпаспорт, а затем уехать в одну из стран Евросоюза для постоянного проживания.

До начала полномасштабного вторжения женщина работала медсестрой в Донецкой областной клиническо-психиатрической больнице. В конце февраля 2022 года, как утверждают правоохранители, она добровольно вступила в 91-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

В российском войске женщина получила звание сержанта и служила до августа 2024 года. После освобождения из состава вооруженных формирований она решила выехать с временно оккупированной территории Донбасса в Европейский Союз.

Сотрудники СБУ задокументировали пересечение ею государственной границы и задержали женщину в одной из гостиниц Ковеля, где она временно остановилась.

В ходе обыска правоохранители изъяли российский паспорт, военные билеты армии РФ, удостоверения ветерана страны-агрессора и российские рубли.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Женщина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили агента РФ, взорвавшего авто воина ВСУ. Военный получил тяжелые ранения. Злоумышленник получил приговор: 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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