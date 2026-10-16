Трамп заявил, что не хочет иметь дел с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax, передает RegioNews.

По словам американского президента, Зеленский якобы не есть тем человеком, с которым стоит вести переговоры. Трамп также предположил, что мирное соглашение с Россией может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", – заявил Трамп.

Кроме того, президент США обвинил администрацию Барака Обамы в том, что Украина лишилась контроля над Крымом. Оккупированный Россией полуостров он назвал "самым красивым куском земли", отметив, что хорошо разбирается в недвижимости как застройщик.

Трамп также подверг критике удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, подобные атаки приводят к росту мировых цен на нефть.

"Я хочу, чтобы Зеленский остановился, и я хочу того же от Путина. [...] Я считаю, что это просто позор", – сказал президент США.

Отдельно Трамп прокомментировал провал российского блицкрига под Киевом в 2022 году. Он предположил, что русские войска могли продвинуться в столицу, если бы не сильные дожди, из-за которых танки свернули на размокшие сельскохозяйственные угодья.

Американский президент также заявил, что Украина должна пойти на уступки России, аргументируя это преимуществом Москвы в человеческих ресурсах в войне на истощение.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому варианту прекращения огня. Он также подчеркнул, что Киев не ожидала некоторых решений и ситуаций со стороны партнеров, отметив важность открытых и надежных отношений с Соединенными Штатами.

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