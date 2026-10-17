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17 октября 2026, 14:45

Зеленский призвал США усилить давление на Россию после массированной атаки на энергетику

17 октября 2026, 14:45
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Фото: Офис президента
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Россия нанесла один из самых больших ударов по украинской энергетике, атаковав более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Самая сложная ситуация была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

По его словам, с 19:00 предыдущего дня до 07:00 17 октября Россия применила против украинской энергетики, городов и общин более 320 реактивных и бензиновых дронов типа Shahed, баражирующих боеприпасов, крылатых и баллистических ракет.

"И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов - и именно по энергетике - имеет, к сожалению, много негативных последствий", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что удары были направлены по энергетическим объектам Харьковщины, Киевской области, Днепровщины и других регионов. По словам президента, Россия расширяет кампанию против украинской энергетики, пытаясь распылить резервы и возможности Украины для восстановления поврежденных объектов.

Зеленский поблагодарил энергетики и все службы, работающие над восстановлением электроснабжения, и отметил, что к работам привлечены все доступные силы энергетических компаний.

Президент также заявил о подготовке новых пакетов поддержки для Украины от европейских партнеров. В то же время, он призвал Соединенные Штаты усилить санкционное давление на Россию и обратил внимание на решение не продвигать законопроект, связанный с санкциями против РФ.

"Во время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке было, к сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэмма, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, — работал, Зеленый.

По словам президента, Россия пытается оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления в преддверии зимы. Он отметил необходимость усиления давления на Москву, чтобы остановить атаки и приблизить завершение войны.

"Давление нужно, чтобы это остановить. Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — это все только побуждает его избивать дальше. Надо не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно".

Напомним, что в ночь на 17 октября российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами и 332 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре ракеты "Калибр" и 289 дронов. Попадание зафиксировали на 22 локациях.

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