В Одессе будут судить экс-чиновника из-за вымогательства 36 тысяч гривен за МАФ

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе в суд направили дело в отношении бывшего чиновника управления Одесского городского совета и руководителя общественной организации. По данным следствия, они требовали у владелицы фастфуда 36 тысяч гривен за то, чтобы ее МАФ не демонтировали

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

В апреле 2026 года, по версии следствия, экс-чиновник позвонил женщине и потребовал деньги, угрожая демонтажем временного сооружения по истечении срока действия паспорта привязки.

В схему он привлек руководителя общественной организации, который должен выполнять роль посредника.

За 36 тысяч гривен мужчины обещали владелице не только избегание демонтажа МАФа, но и отсутствие проверок со стороны службы защиты прав потребителей в течение года.

Деньги передавали по двум частям. В мае посредник получил 25 тысяч гривен, а через несколько месяцев - остальные 11 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении обоих фигурантов был направлен в суд. Дальнейшие обстоятельства дела и правовая оценка действиям обвиняемых должен установить суд.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.