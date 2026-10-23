В Черкасской области столкнулись два грузовика: 25-летний водитель скончался в больнице

Фото: полиция Черкасской области

В селе Паланка Уманского района Черкасской области в результате столкновения двух грузовиков погиб 25-летний водитель. Авария произошла вечером 22 октября. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, около 21:30 41-летний водитель грузовика DAF не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком той же марки, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

В результате столкновения младший водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали, однако в больнице он скончался.

На месте аварии работали следователи, патрульные, спасатели ГСЧС и медики.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Полиция устанавливает все происшествия ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.