Фото: полиция

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по проспекту Романа Шухевича в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратился прохожий, сообщивший о мужчине с оружием. Как оказалось, 39-летний местный житель вместе со знакомым распивал алкоголь во дворе дома. Во время разговора он решил похвастаться пистолетом, достал его и дважды выстрелил в воздух, испугав жителей.

Полицейские изъяли травматический пистолет "Форт-12РМ" и задержали мужчину.

Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Василькове Киевской области ссора между братьями закончилась стрельбой. Одного из мужчин задержали.