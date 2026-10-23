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23 октября 2026, 12:40

В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки

23 октября 2026, 12:40
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Фото: полиция
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Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома по проспекту Романа Шухевича в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратился прохожий, сообщивший о мужчине с оружием. Как оказалось, 39-летний местный житель вместе со знакомым распивал алкоголь во дворе дома. Во время разговора он решил похвастаться пистолетом, достал его и дважды выстрелил в воздух, испугав жителей.

Полицейские изъяли травматический пистолет "Форт-12РМ" и задержали мужчину.

Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Василькове Киевской области ссора между братьями закончилась стрельбой. Одного из мужчин задержали.

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