Трамп приостановил закон о пошлинах для покупателей российской нефти

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, предусматривавший возможность введения пошлин против стран, покупающих российские энергоносители

Об этом говорится в исполнительном указе, обнародованном на сайте Белого дома, передает RegioNews .

Трамп объяснил свое решение тем, что "на этом этапе" оно отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Закон, соавторами которого были сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, разрешал американскому президенту вводить пошлины до 100% на импорт из стран, являющихся крупными потребителями российской нефти и газа или помогающих обходить энергетические санкции.

Документ также предусматривал санкции против российских чиновников, олигархов и членов их семей, банков и финансовых учреждений, иностранных лиц и компаний, поддерживающих российскую войну против Украины, а также судов так называемого теневого флота.

Решение Трампа подверг критике один из соавторов законопроекта — сенатор Ричард Блюменталь. Он заявил, что оно связано "исключительно с подхалимством перед Владимиром Путиным" и не имеет "ничего общего с нашей национальной безопасностью".

По словам Блюменталя, американский президент "вновь подтверждает, что он стоит на стороне жестокого бандита и тех, кто содействует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников".

Законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя зарегистрировали в апреле 2025 года. Авторы предлагали усилить экономическую изоляцию России, в частности, из-за ограничений торговли со странами, которые продолжают покупать российские энергоносители.

14 июля сенаторы представили обновленную и несколько смягченную версию законопроекта. После этого Трамп призвал дополнить документ положениями санкций против Ирана.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с Владимиром Путиным. По сообщениям о разговоре, стороны договорились о поставках тысяч тонн российского дизельного топлива в США и мировые рынки.

После этого Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.