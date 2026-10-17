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17 октября 2026, 15:54

ВСУ поразили железнодорожный мост в Брянской области РФ и склады окупантов

17 октября 2026, 15:54
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Фото: Гентштаб ВСУ
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Силы обороны Украины 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области России, склады материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донбасса и пункт управления беспилотниками

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

Железнодорожный мост поразили вблизи населенного пункта Слобода-Селецка Брянской области РФ. По данным Генштаба, это должно усложнить железнодорожную логистику российских войск, в том числе поставки боеприпасов, горючего и военной техники.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные поразили склад материально-технических средств российских захватчиков. Их расположение зафиксировали в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя.

Также в районе Малиновки Донецкой области поражен пункт управления российскими беспилотниками.

Напомним, что в Генштабе подтвердили, что 14 октября и в ночь на 15 октября 2026 подразделения Сил обороны Украины ударили по военным целям россиян. В частности, по личному составу подразделения "Рубикон".

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