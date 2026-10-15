У нас нет плана "б"! Есть ли план б в ЕС?

Визит Зеленского в Лондон пока не принес весомых результатов кроме заявления об ускорении поставок ракет LMM. Похоже, стратегия европейцев – ждать чем закончатся выборы в США

Визит Зеленского в Лондон пока не принес весомых результатов кроме заявления об ускорении поставок ракет LMM. Похоже, стратегия европейцев – ждать чем закончатся выборы в США

Фото из открытых источников

1. До последнего времени алгоритм действий в таких ситуациях был следующим. Ссора – европейцы просят Украину не эскалировать – лидеры Британии, Франции, Германии и Италии уговаривают Трампа отступить – примирительная встреча с Зеленским.

Сейчас нет даже намеков на то, что лидеры европейских стран начинают свою примирительную функцию. Более того, они делают все, чтобы не ссориться с Трампом.

2. В то же время мы имеем ситуацию, когда ряд украинских чиновников входит в эскалацию из США без какой-либо стратегии. Более того, в силу многих обстоятельств, в том числе объективных, мы вынуждены будем согласиться на ту стратегию, которую нам предложит ЕС.

3. И здесь мы подходим к главному вопросу сегодняшнего дня: а существует ли план б у европейцев? Сейчас, похоже, запасной план европейцев сводится к двум пунктам: а) дождаться результатов выборов; б) за это время не ссориться с Трампом. Что будет в случае того, когда республиканцы сохранят большинство в сенате пока совершенно открытый вопрос (почему это важно, я говорил вчера, ссылка на видео будет в комментариях).

4. На этом фоне следует обратить внимание на то, что стратегия Трампа – это попытка принять не только Украину, но и ЕС к быстрым решениям, которые продемонстрируют, что Трамп достиг мирного соглашения. Пока европейцы к этому не готовы. Но давление точно будет усиливаться.

5. Параллельно Трамп попытается выйти на определенное примирение с Ираном, хотя там ситуация значительно более сложная, как из-за того, что США не готовы к какой-либо более широкой эскалации ни в Иране, ни в Йемене, так и из-за выборов в Израиле, которые состоятся за неделю до выборов в США.

6. К сожалению, в следующие недели у нас будет слишком мало субъектности для самостоятельной игры. Мы будем вынуждены двигаться в фарватере преподавательской логики лидеров Европы.

7. Я хотел бы просто напомнить всем, что главный принцип американской дипломатии – не решить вопрос, а достичь баланса сил между большими системами. Это всегда нужно помнить, когда мы употребляем термин "справедливость"