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17 жовтня 2026, 11:56

Трамп призупинив закон про мита для покупців російської нафти

17 жовтня 2026, 11:56
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Фото: Офіс президента
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Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії

Про це йдеться у виконавчому указі, оприлюдненому на сайті Білого дому, передає RegioNews.

Трамп пояснив своє рішення тим, що "на цьому етапі" воно відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Закон, співавторами якого були сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, дозволяв американському президенту запроваджувати мита до 100% на імпорт із країн, які є великими споживачами російської нафти й газу або допомагають обходити енергетичні санкції.

Документ також передбачав санкції проти російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, банків і фінансових установ, іноземних осіб і компаній, які підтримують російську війну проти України, а також суден так званого тіньового флоту.

Рішення Трампа розкритикував один зі співавторів законопроєкту — сенатор Річард Блюменталь. Він заявив, що воно пов’язане "виключно з підлабузництвом перед Володимиром Путіним" і не має "нічого спільного з нашою національною безпекою".

За словами Блюменталя, американський президент "знову підтверджує, що він стоїть на боці жорстокого бандита та тих, хто сприяє російській воєнній машині, та проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників".

Законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя зареєстрували у квітні 2025 року. Автори пропонували посилити економічну ізоляцію Росії, зокрема через обмеження торгівлі з країнами, які продовжують купувати російські енергоносії.

14 липня сенатори представили оновлену й дещо пом’якшену версію законопроєкту. Після цього Трамп закликав доповнити документ положеннями щодо санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з Володимиром Путіним. За повідомленнями про розмову, сторони домовилися про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки.

Після цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

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