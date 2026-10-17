В Херсонской области из-за артобстрела пострадали 8-летняя девочка и 46-летняя женщина

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Российские военные 17 октября обстреляли артиллерией поселок Нововоронцовка Бериславского района Херсона. В результате атаки ранения получили 8-летняя девочка и 46-летняя женщина. На момент обстрела они находились во дворе

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, обстрел произошел около 12:30. Оба пострадавших получили ранения разной степени тяжести. Пока им оказывают медицинскую помощь.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления - ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно со следователями проводят неотложные следственные действия и документируют последствия российских обстрелов.

Напомним, что в Херсоне в результате российского авиаудара по жилому массиву 17 октября погиб один человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших — дети в возрасте одного месяца и 11 лет. Российские войска сбросили на Корабельный район города восемь авиабомб.