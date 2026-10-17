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17 октября 2026, 18:08

В ночных клубах Львова клиенты потеряли почти 3,15 млн грн: полиция провела 17 обысков

17 октября 2026, 18:08
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Фото: полиция Львовской области
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Во Львове полиция расследует кражи и мошенничества в ночных развлекательных заведениях, в результате которых трое мужчин потеряли в общей сложности почти 3 млн 150 тыс. грн. С банковских карт потерпевших списали средства на суммы от 367 тыс. грн до более 2,3 млн грн

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, пострадавшими стали трое мужчин в возрасте 36, 37 и 40 лет, которые посещали разные ночные развлекательные заведения Львова.

У 36-летнего мужчину мошенническим способом с банковской карты сняли более 400 тыс. грн. У 37-летнего клиента таким же способом списали более 2,3 млн грн, а с карты 40-летнего мужчины - 367 тыс. грн.

По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, а также по ч. 3 и ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

16 октября следователи и оперативники Львовского районного управления полиции №1 совместно с работниками Управления уголовного розыска полиции Львовщины и при силовой поддержке спецназовцев провели 17 санкционированных обысков.

Следственные действия прошли в трех ночных развлекательных заведениях Львова, четырех автомобилях, а также по местам жительства людей, связанных с заведениями, где, по версии следствия, произошли преступления.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры и другую цифровую технику, документацию, черновые записи и другие материалы, которые могут свидетельствовать о причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к кражам и мошенничествам. Досудебное расследование продолжается.

По инкриминируемым статьям строжайшее наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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