Во Львовской области столкнулись мотоцикл и Volkswagen
Вблизи поселка Магеров Львовского района столкнулись мотоцикл Alpha и автомобиль Volkswagen Sharan. В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали
Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает RegioNews .
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября около 15.40. По предварительным данным правоохранителей, мотоциклом управлял 75-летний житель района, а автомобилем Volkswagen Sharan – 20-летний житель Львовского района.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее во Львовской области автомобиль выехал на обочину и опрокинулся . Среди трех пострадавших – ребенок.