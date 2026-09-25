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25 сентября 2026, 08:45

Трамп и Си обсудили Украину: что известно о переговорах лидеров США и Китая

25 сентября 2026, 08:45
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Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальное заявление китайского правительства, передает RegioNews.

По данным китайской стороны, лидеры обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам. Также они поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели.

В ноябре Китай будет принимать ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в то время как США в этом году проведут саммит Группы двадцати во Флориде. В то же время, в заявлении китайского правительства не уточняется, примут ли Трамп и Си участие в этих мероприятиях.

Си Цзиньпин заявил, что президенты договорились развивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США. По его словам, такие отношения принесут пользу не только народам двух стран, но и людям по всему миру.

Как известно, Си Цзиньпин 23-25 сентября находится с визитом в США по приглашению американского президента Дональда Трампа.

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