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01 октября 2026, 10:23

Трамп снова связал удары по НПЗ России с проблемами на рынке дизтоплива

01 октября 2026, 10:23
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп заявил, что наибольшей проблемой для рынка дизельного топлива стали события между Россией и Украиной

Об этом Трамп сказал журналистам, передает RegioNews.

По словам президента США, ситуация на рынке дизеля больше зависит от событий в России и Украине, чем от войны на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что значительное влияние оказывают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо. По его словам, без атак на российские нефтеперерабатывающие мощности нынешних проблем на рынке дизеля могло не быть.

Трамп подчеркнул, что именно события между Россией и Украиной стали самой большой проблемой для рынка дизельного топлива.

"Происходящее между Россией и Украиной стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", – подчеркнул он.

Напомним, ранее американский президент заявил, что просил Владимира Зеленского снизить темпы ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и тот якобы согласился.

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