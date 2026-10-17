Силы беспилотных систем поразили базу "БАРС-Сармат" в Кирилловке

Фото: РЕЙД 413 полк СБС/Фейсбук

Об этом сообщил 413-й отдельный полк Сил беспилотных систем "Рейд", передает RegioNews .

Центр БАРС-Сармат, также известный как БАРС-37, является одним из подразделений российских войск беспилотных систем. Он занимается разработкой и боевыми испытаниями беспилотников, робототехнических комплексов, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также систем управления и связи.

По информации 413 полка, на фронте этот центр представляет значительную угрозу для украинских военных. Его личный состав — профессиональные военные и технические специалисты, в частности программисты, технологи и инженеры.

Командует центром Дмитрий Рогозин - бывший генеральный директор "Роскосмоса", ныне занимающий должность так называемого сенатора от временно оккупированной Запорожской области.

Кроме того, военных "БАРС-Сармат" привлекают к работе мобильные огневые группы для прикрытия транспорта на трассе "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. По данным полка "Рейд", украинские защитники держат эту транспортную артерию под огневым контролем с помощью дронов средней дальности.

Это не первое поражение объектов "БАРС-Сармат" украинскими военными. В апреле 2026 года операторы 413-го полка "Рейд" уже наносили удары по комплексу объектов центра в глубине оккупированной части Запорожской области, на побережье Азовского моря.

Тогда подтвердили поражение пункта временной дислокации и мастерских, где производили и снаряжали беспилотники, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Силы обороны Украины 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области России, склады материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донбасса и пункт управления беспилотниками.