Россияне ударили ФАБ-250 по Славянску: погиб человек, 10 раненых

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Утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар по жилому микрорайону Славянска Донецкой области. Попадание зафиксировали в две многоэтажки. Известно об одном погибшем человеке и 10 раненых

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает RegioNews .

По его словам, российские войска атаковали спальный микрорайон города авиабомбами ФАБ-250 в 03:40.

Четверо раненых госпитализировали. Поисковые работы на местах попадания продолжаются.

Всего за минувшие сутки и утро 17 октября в Славянске ранения получили 16 человек, среди них 17-летняя девушка.

В результате удара повреждены восемь многоэтажных домов, два из них частично разрушены. Также повреждены автомобили и техника коммунального предприятия.

Напомним, что вечером 16 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову . В результате атаки пострадали 15 человек, в том числе трое детей.