Россияне расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении

Фото: Офис Генерального прокурора

На Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие по предварительным данным захватили в плен украинских защитников, а затем расстреляли их. Прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, в частности, лица непосредственных исполнителей и тех, кто мог отдать приказ об убийстве военнопленных.

Следователи также прорабатывают материалы, переданные украинскими военными, в том числе данные перехватов переговоров представителей вооруженных сил РФ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре близ Доброполья Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов Нацгвардии . По факту военного преступления было начато расследование.