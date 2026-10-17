В Ровенской области в ДТП травмировались 17-летний мотоциклист и его пассажирка

Фото: полиция Ровенской области

В селе Удрицк в Ровенской области в результате столкновения автомобиля Ford с мотоциклом Lifan травмировались 17-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали. Девушка получила перелом ноги и черепно-мозговую травму, ей провели операцию

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября около 22:30. По предварительным данным правоохранителей, 25-летний местный житель за рулем автомобиля Ford столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Lifan. Мотоциклом управлял 17-летний житель села Миляч, а его пассажиркой была 18-летняя жительница села Переброды.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель мотоцикла получил рваные раны и ушибы. У его пассажирки медики диагностировали перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибы. Девушке провели оперативное вмешательство.

По информации полиции, водитель мотоцикла и его пассажирка были без мотошлемов. В них также обнаружены признаки алкогольного опьянения. У водителя и пассажирки отобрали биологические образцы для исследования.

Следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Транспортные средства изъяты.

Напомним, что вблизи поселка Магеров Львовского района столкнулись мотоцикл Alpha и автомобиль Volkswagen Sharan. В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали.