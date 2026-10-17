В Ивано-Франковской области двое грибников заблудились в лесу

Фото: ГСЧС

Вблизи села Ценжев Ивано-Франковского района спасатели разыскали двух человек, заблудившихся в лесу во время сбора грибов. Женщина и мужчина не могли самостоятельно найти обратный путь

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение об исчезновении людей поступило в Службу спасения 16 октября в 20:03. Женщина 1959 года рассказала, что заблудилась вместе с мужем 1964 года рождения. Они потеряли ориентир, а связь с ними удавалось поддерживать лишь отчасти.

К поисково-спасательным работам привлекли горных спасателей из Богородчан. В 22:22 они нашли заблудших и сопровождали их в село Ценжев.

Спасатели призывают планировать возвращение из леса до наступления темноты, брать с собой заряженный телефон, павербанк и фонарик, а также сообщать родным маршрут и ориентировочное время возвращения.

Напомним, что в Житомирской области нашли живую женщину, которую разыскивали с 12 сентября. Она пошла в лес за грибами и исчезла.