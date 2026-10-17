Россия в пятый раз ударила по "Запорожстали": что известно о последствиях атаки

Фото: Метинвест

Российские войска утром 17 октября снова атаковали баллистическими ракетами металлургический комбинат "Запорожсталь" в Запорожье. 6 ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также повторно повредили производственные площадки доменного производства

Об этом сообщили в компании "Метинвест", передает RegioNews .

На предприятии отметили, что после предварительных российских атак комбинат так и не вернулся в привычный производственный режим. В результате ударов 17 октября повреждения получили внутренняя энергетическая и логистическая инфраструктура, а также площадки доменного производства.

Операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы, работники продолжают ликвидировать последствия атак и работать над восстановлением поврежденных объектов.

По данным компании, "Запорожсталь" подверглась баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября, а также 17 октября. Всего за это время российские войска выпустили по предприятию 23 баллистических ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников, еще 31 металлург получил ранения разной степени тяжести.

После обстрела 11 августа производственный комплекс комбината был остановлен. Сотрудники присоединились к разбору завалов и ликвидации последствий атаки, чтобы оценить повреждения и возможности восстановления. Отдельные технологические процессы оперативно возобновили для поддержки оборудования в безопасном состоянии и устранения потенциальных техногенных рисков для работников и жителей города. Однако производство в обычном режиме до сих пор не возобновилось.

Из-за постоянных обстрелов Запорожья на предприятии также расширили сеть защитных сооружений и установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями вблизи участков, где ликвидируют последствия атак и ремонтируют поврежденное оборудование.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска четвертый раз за месяц ударили баллистикой по комбинату "Запорожсталь" , который был остановлен после обстрела 11 августа. Враг попал двумя ракетами по промышленным площадкам цехов, нанеся значительные повреждения инженерным и железнодорожным сетям, а также основному и вспомогательному оборудованию.