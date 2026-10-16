01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
10:53  16 октября
В Карпатах из-за непогоды спасали четырех туристов
UA | RU
UA | RU
Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
16 октября 2026, 12:45

Эксгумация в Ласкове: новый шаг в украинско-польском диалоге памяти

16 октября 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Обнаружение 30 останков украинских жертв на православном кладбище села Ласков, на Холмщине, в Республике Польша, – это важное событие для всех украинцев и украинско-польских отношений
Обнаружение 30 останков украинских жертв на православном кладбище села Ласков, на Холмщине, в Республике Польша, – это важное событие для всех украинцев и украинско-польских отношений
Фото: www.facebook.com/uinp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Поисковые исследования проводятся в рамках Рабочей группы по делам достойных захоронений, создание которой стало результатом договоренностей министров иностранных дел Украины и Польши в ноябре 2024 года – Андрей Сибига и Радослав Сикорский.

С тех пор в Украине проведены поисковые работы и эксгумации польских жертв в семи локациях, а также польских солдат, погибших в сентябре 1939 г., и украинских жертв в двух локациях на территории Польши.

Необходимо отметить, что в процессе достижения политических решений важную роль сыграли парламентарии обеих стран, ибо благодаря также настойчивой дипломатии украинских и польских депутатов стало возможным разблокирование процесса поисковых работ и эксгумаций. Именно этот вопрос был одним из ключевых в процессе сползания украинско-польских отношений в глубокий кризис, пик которого пришелся на весну и лето текущего года.

Поименно установленные 327 украинских жертв в селе Ласков погибли во время истребительной операции Армии Крайовой и Батальонов хлопских на Холмщине 10 марта 1944 г.

Установление фамилий стало результатом труда программы "Жертвы польско-украинского противостояния 1939–1947 гг.", реализация которой начата в Украинском католическом университете UCuniversity.

Список жертв села Ласков напечатан в первом томе серии изданий, подготовка которого стала результатом многолетней работы проф. Игоря Галагиды, руководителя программы, и Мирослава Иваника. Аксиологические принципы труда исследователей из Польши, Украины и Канады определил владыка Борис Гудзяк, президент УКУ: "Помнить каждого человека".

Подчеркиваю этот вопрос, ибо единственным способом восстановления исторического примирения украинского и польского народов является возвращение к формуле "Прощаем и просим прощения".

Достижение этой цели не будет простым, но процесс проведения первых поисковых исследований и эксгумаций в селе Ласков продемонстрировал, что это единственная дорога.

И напоследок, для почтения памяти украинских жертв Холмщины самоотверженно работает д-р Мариуш Сава, автор замечательной книги под названием "Pociski jak paciorki różańca" ("Пули как четки вервицы") о трагедии села Сагрынь и всего региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Польша эксгумация тела погибших
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Карпаты накрыла непогода: на горе Поп Иван мороз до -5°
16 октября 2026, 13:26
На Волыни автомобиль снес столб и перевернулся: есть погибший, двое травмированных
16 октября 2026, 13:12
На Закарпатье священник расстреливал прохожих: уже трое погибших
16 октября 2026, 13:05
Сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий на Донетчине: актуальные данные
16 октября 2026, 12:57
РФ атаковала торговый центр в Ровно
16 октября 2026, 12:36
Бизнес раскритиковал проект новых правил бронирования работников
16 октября 2026, 12:32
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб, двое пассажиров госпитализированы
16 октября 2026, 12:22
Атака на три района Харькова: количество пострадавших выросло до 19
16 октября 2026, 11:57
РФ атаковала предприятие на Волыни: есть угроза выброса аммиака
16 октября 2026, 11:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »