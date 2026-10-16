Обнаружение 30 останков украинских жертв на православном кладбище села Ласков, на Холмщине, в Республике Польша, – это важное событие для всех украинцев и украинско-польских отношений

Обнаружение 30 останков украинских жертв на православном кладбище села Ласков, на Холмщине, в Республике Польша, – это важное событие для всех украинцев и украинско-польских отношений

Фото: www.facebook.com/uinp.gov.ua

Поисковые исследования проводятся в рамках Рабочей группы по делам достойных захоронений, создание которой стало результатом договоренностей министров иностранных дел Украины и Польши в ноябре 2024 года – Андрей Сибига и Радослав Сикорский.

С тех пор в Украине проведены поисковые работы и эксгумации польских жертв в семи локациях, а также польских солдат, погибших в сентябре 1939 г., и украинских жертв в двух локациях на территории Польши.

Необходимо отметить, что в процессе достижения политических решений важную роль сыграли парламентарии обеих стран, ибо благодаря также настойчивой дипломатии украинских и польских депутатов стало возможным разблокирование процесса поисковых работ и эксгумаций. Именно этот вопрос был одним из ключевых в процессе сползания украинско-польских отношений в глубокий кризис, пик которого пришелся на весну и лето текущего года.

Поименно установленные 327 украинских жертв в селе Ласков погибли во время истребительной операции Армии Крайовой и Батальонов хлопских на Холмщине 10 марта 1944 г.

Установление фамилий стало результатом труда программы "Жертвы польско-украинского противостояния 1939–1947 гг.", реализация которой начата в Украинском католическом университете UCuniversity.

Список жертв села Ласков напечатан в первом томе серии изданий, подготовка которого стала результатом многолетней работы проф. Игоря Галагиды, руководителя программы, и Мирослава Иваника. Аксиологические принципы труда исследователей из Польши, Украины и Канады определил владыка Борис Гудзяк, президент УКУ: "Помнить каждого человека".

Подчеркиваю этот вопрос, ибо единственным способом восстановления исторического примирения украинского и польского народов является возвращение к формуле "Прощаем и просим прощения".

Достижение этой цели не будет простым, но процесс проведения первых поисковых исследований и эксгумаций в селе Ласков продемонстрировал, что это единственная дорога.

И напоследок, для почтения памяти украинских жертв Холмщины самоотверженно работает д-р Мариуш Сава, автор замечательной книги под названием "Pociski jak paciorki różańca" ("Пули как четки вервицы") о трагедии села Сагрынь и всего региона.