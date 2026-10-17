В Киевской области прокурора задержали по подозрению в смертельном ДТП

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киевской области задержали прокурора Офиса генерального прокурора, которого подозревают в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии. Вечером 15 октября вблизи поселка Ставище автомобиль Renault сбил 36-летнего пешехода. Мужчина погиб

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает RegioNews .

По предварительным данным, после наезда водитель покинул место ДТП. Тело погибшего обнаружили утром 16 октября у автодороги М-05, у остановки общественного транспорта.

В тот же день в милицию обратился прокурор Офиса генерального прокурора. Он сообщил о своей причастности к аварии и указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, был совершен наезд.

Прокурор был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На момент ДТП он находился в отпуске по уходу за ребенком и не исполнял служебные обязанности.

Сейчас готовят сообщение о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Также решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее во Львовской области автомобиль выехал на обочину и опрокинулся . Среди трех пострадавших – ребенок.