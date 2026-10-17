В Харькове водители Honda и Toyota устроили стрельбу на дороге

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове 16 октября между водителями автомобилей Honda и Toyota возник конфликт, во время которого мужчины стреляли друг в друга. В результате инцидента повреждены оба автомобиля. К медикам участники конфликта не обращались

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, конфликт произошел во время движения по улице Виринской. Мужчины, находившиеся в автомобилях Honda и Toyota, произвели двусторонние выстрелы из оружия.

После стрельбы водитель Honda продолжил движение, однако водитель Toyota начал его преследовать. Впоследствии оба автомобиля остановились на улице Шевченко.

Полицейские установили личности всех участников конфликта. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Напомним, что в Харькове на улице Виринской произошла стрельба между участниками дорожного движения. По предварительным данным полиции, водители автомобилей Hyundai и Toyota открыли огонь по порядку. Информации о потерпевших пока нет.