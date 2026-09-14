12:17  14 сентября
Три мотоцикла столкнулись на Ровенщине: 16-летний водитель погиб, 17-летний в реанимации
11:18  14 сентября
В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
09:12  14 сентября
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2026, 19:45

Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ

14 сентября 2026, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех жителей Дрогобыча, обвиняемых в незаконном завладении данными пользователей онлайн-игровой платформы Roblox, продаже чужих аккаунтов через российские интернет-ресурсы и легализации полученных средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, группа получила доступ к данным более 610 тысяч пользователей Roblox.

По версии правоохранителей, схему организовал 19-летний житель Дрогобыча. К ней он привлек двух 22-летних знакомых.

Участники группы получали данные, позволяющие входить в чужие аккаунты без пароля. С помощью специального программного обеспечения они проверяли профили и определяли, какие из них имеют ценность — в частности, из-за наличия виртуальных денег, редких предметов и других игровых активов.

Самые дорогие аккаунты, по данным следствия, продавали отдельно, другие — партиями или скидкой. Реализацию производили через российские сайты и Telegram, а оплату получали в криптовалюте.

Следствие считает, что с мая 2025 года по апрель 2026 года участники группы получили данные более 610 тысяч пользователей. В ходе расследования правоохранители обнаружили 357 файлов с информацией об этих аккаунтах.

Отдельные аккаунты продавали примерно за 70 российских рублей. Учитывая количество полученных профилей, потенциальный доход от их продаж, по оценке следствия, мог превышать 20 миллионов гривен.

Получившуюся криптовалюту участники группы обменивали на гривны и перечисляли на собственные банковские счета. Таким способом, по данным следствия, они легализовали около 2,4 миллиона гривен.

Деятельность группы правоохранители приостановили в апреле 2026 года.

Организатору инкриминируют организацию кражи и легализации имущества, полученного преступным путем, организацию несанкционированного вмешательства в работу информационных систем, что привело к утечке информации, а также незаконный сбыт информации с ограниченным доступом.

Двум другим участникам инкриминируют воровство, легализацию имущества, полученного преступным путем, несанкционированное вмешательство в информационные системы и незаконный сбыт информации с ограниченным доступом. Одному из них выдвинули обвинения в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта.

Все трое находятся под стражей.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область суд хакеры
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Херсонской области из-за российских атак погиб человек и трое получили ранения
14 сентября 2026, 19:59
В Умани нашли тело мужчины, недавно приехавшего из Лондона
14 сентября 2026, 18:58
Желтый уровень – не повод для отмены: смягчили правила проведения мероприятий во время воздушной тревоги
14 сентября 2026, 18:43
Россияне запускают шахеды по новому маршруту из Крыма
14 сентября 2026, 18:35
На трассе Золотоноша–Умань автомобиль взлетел в кювет: один погибший и трое раненых
14 сентября 2026, 18:34
На Харьковщине отчима подозревают в сексуальном насилии по поводу 13-летней падчерицы
14 сентября 2026, 17:59
Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности
14 сентября 2026, 17:52
Пойдет ли Трамп на запрет передачи разведданных Украине
14 сентября 2026, 17:45
В Черкасской области автомобиль влетел в стену: один погибший и один раненый
14 сентября 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Все блоги »