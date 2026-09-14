Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех жителей Дрогобыча, обвиняемых в незаконном завладении данными пользователей онлайн-игровой платформы Roblox, продаже чужих аккаунтов через российские интернет-ресурсы и легализации полученных средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, группа получила доступ к данным более 610 тысяч пользователей Roblox.

По версии правоохранителей, схему организовал 19-летний житель Дрогобыча. К ней он привлек двух 22-летних знакомых.

Участники группы получали данные, позволяющие входить в чужие аккаунты без пароля. С помощью специального программного обеспечения они проверяли профили и определяли, какие из них имеют ценность — в частности, из-за наличия виртуальных денег, редких предметов и других игровых активов.

Самые дорогие аккаунты, по данным следствия, продавали отдельно, другие — партиями или скидкой. Реализацию производили через российские сайты и Telegram, а оплату получали в криптовалюте.

Следствие считает, что с мая 2025 года по апрель 2026 года участники группы получили данные более 610 тысяч пользователей. В ходе расследования правоохранители обнаружили 357 файлов с информацией об этих аккаунтах.

Отдельные аккаунты продавали примерно за 70 российских рублей. Учитывая количество полученных профилей, потенциальный доход от их продаж, по оценке следствия, мог превышать 20 миллионов гривен.

Получившуюся криптовалюту участники группы обменивали на гривны и перечисляли на собственные банковские счета. Таким способом, по данным следствия, они легализовали около 2,4 миллиона гривен.

Деятельность группы правоохранители приостановили в апреле 2026 года.

Организатору инкриминируют организацию кражи и легализации имущества, полученного преступным путем, организацию несанкционированного вмешательства в работу информационных систем, что привело к утечке информации, а также незаконный сбыт информации с ограниченным доступом.

Двум другим участникам инкриминируют воровство, легализацию имущества, полученного преступным путем, несанкционированное вмешательство в информационные системы и незаконный сбыт информации с ограниченным доступом. Одному из них выдвинули обвинения в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта.

Все трое находятся под стражей.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.