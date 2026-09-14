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14 сентября 2026, 18:34

На трассе Золотоноша–Умань автомобиль взлетел в кювет: один погибший и трое раненых

14 сентября 2026, 18:34
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний пассажир автомобиля. Еще три человека, среди которых 22-летний водитель, 16- и 20-летние пассажиры, получили травмы и были госпитализированы

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла накануне около 22:00 на автодороге Н-16 сообщением Золотоноша-Умань.

По предварительным данным полиции, 22-летний водитель автомобиля Fiat двигался в направлении Золотоноши. На определенном участке дороги он допустил выезд автомобиля на правую обочину, после чего машина съехала в кювет.

В результате аварии 23-летний пассажир погиб. Водителя автомобиля и двух пассажиров в возрасте 16 и 20 лет с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если оно повлекло смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в селе Хуторы Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель получил травмы.

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