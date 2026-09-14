Фото: полиция Харьковской области

В Златополе Харьковской области 44-летнему мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии по поводу 13-летней дочери его жены

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина совершал в отношении девочки действия сексуального характера, когда ее матери не было дома.

О неправомерных действиях отчима девочка рассказала бабушке во время пребывания у нее. Женщина сообщила об этом матери ребенка.

В мае девочка снова рассказала бабушке о поведении мужчины. Когда мать приехала унести дочь, девочка отказалась возвращаться домой. После этого бабушка обратилась в полицию.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство расследуют по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие.

10 сентября при процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщили о подозрении.

В случае доказательства вины ему может грозить от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 31-летней женщины и ее сожителя. Их подозревают в создании и хранении материалов детской порнографии.