В Умани нашли тело мужчины, недавно приехавшего из Лондона

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В Умани полицейские установили личность мужчины, тело которого 12 сентября обнаружили в лесополосе на улице Коцюбинского. Умершим оказался 44-летний мужчина, проживавший в Лондоне и 10 августа 2026 года приехавший в Украину

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Сообщение об обнаружении тела поступило в Уманское районное управление полиции 12 сентября около 12:00. Мужчину нашли в лесополосе напротив одного из домов.

Предварительно внешних признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. По факту смерти следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Правоохранители установили круг людей, с которыми 44-летний мужчина общался во время пребывания в Умани. По словам его знакомых, он не имел постоянного места жительства, пытался минимизировать контакты с окружающими и большинство времени проводил в одиночестве.

Также знакомые рассказали полицейским, что мужчина неоднократно приходил к этой лесной полосе, чтобы помолиться.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причину смерти. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что в Киеве 48-летний мужчина после ссоры с соседом вернулся в его квартиру с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в потерпевшего. От полученных ранений 47-летний киевлянин погиб.